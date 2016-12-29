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Коллаж Алексея КОСТРОМЕНКО

Номер 50 (1344)
29.12.2016
НОВОСТИ
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Культура
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+ Новости и события Одессы

Культура, происшествия, политика, криминал, спорт, история Одессы. Бывших одесситов не бывает!

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Одесская газета «Порто-Франко»

Номер 50 (1344)
29.12.2016

НОВОСТИ
В области новый руководитель

Новым главой Одесской облгосадминистрации в результате конкурсного отбора стал 41-летний Максим Степанов. ...

Январские пенсии - в декабре

Пенсионный фонд выдал разъяснение о выдачи пенсий в январе 2017 года. С учетом праздничных и выходных дней правительство приняло решение о частичной выплате январских пенсий в декабре с. г. ...

117-й - восемьдесят!

Одесская специализированная школа № 117 отметила 80 лет со дня основания. ...

Дотации неработающим пенсионерам

На сессии городского совета было принято решение о выделении в январе - марте ежемесячной дотации на отопление в размере 400 гривен неработающим пенсионерам, чья пенсия не превышает 1700,0 гривен. Таких в Одессе 85 тысяч. ...

Миллионный пассажир аэропорта

В Международном аэропорту Одесса приветствовали миллионного пассажира, обслуженного в 2016 году. ...

Две награды - "под елочку"

В Министерстве региональный политики состоялась церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса журналистских работ "Реформирование местного самоуправления и территориальной организации власти". ...

Двадцать лет с театром и детьми

Детской театральной школе Одессы исполнилось 20 лет. ...

Художники - инвалидам

В клубе "ШАНС" при Благотворительном фонде "Молодой инвалид" (пер. Маяковского, 7) проходит благотворительная экспозиция-аукцион творческих работ молодых одесских художников. ...

Одесситы - для детей Краматорска

Сотрудники Одесского государственного университета внутренних дел (ОГУВД) посетили воспитанников детских домов в Краматорске Донецкой области. Маленьких жильцов Дома ребенка "Антошка" и детского дома "Гаек" посетили первый проректор университета полковник полиции Сергей Албул и проректор Александр Николаев, которые привезли детям праздничные подарки. ...

Юбилей сказочника

Для детского драматурга Михаила Крупника сказка началась с театра. Артист Семен Крупник приводил сына в театр практически с пеленок. ...

Праздник
Итоги года от Яндекса

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие события, люди, вещи и какая музыка вызывали в уходящем, 2016-м, повышенный интерес одесситов. ...

Право
Адвокаты прошлого поколения

В нашей газете уже сообщалось о выходе книги "Знаки судьбы", автор которой Иосиф Бронз, один из известнейших отечественных адвокатов, заслуженный юрист Украины. ...

Обратная связь
Чернобыль тридцать лет спустя

Наш автор Анастасия Власопуло побывала в Чернобыле и делится своими впечатлениями. ...

Опорные школы: что, как, когда

После того, как 2 декабря в нашей газете была опубликована статья под таким названием, к нам обратилась группа читателей с просьбой помочь им разъяснить ряд положений, связанных с созданием и функционированием т. н. опорных школ. Публикуемые ниже разъяснения получены в Министерстве образования и науки Украины. ...

Условие успеха - уверенность в себе

"Прочла в вашей газете статью "И в бизнесе есть место творчеству", где вы рассказываете об Инге Газелян, которая стала лауреатом конкурса "Предпринимательский талант Украины". ...

Вокруг Света
Родина Йоулупукки

Говорят, под Новый год происходят чудеса и сбываются заветные желания. Взрослые, конечно, слабо верят в такое развитие событий. Но детворе свойственно тянуться к чуду и сказочным персонажам. ...

Спрашивайте - отвечаем
Вопрос - ответ

"Облагаются ли налогом подарки детям к Новому году?" ...

Спорт
"Королевский удар"

Титулованная одесская шашистка Виктория Мотричко завоевала свое четвертое подряд золото чемпионата Украины по международным шашкам с классическим контролем времени. ...

Фестиваль детского баскетбола

Уже традиционно в канун новогодних праздников в одесской СДЮСШОР имени Бориса Литвака проходит фестиваль детского баскетбола. ...

Герои есть всегда

Накануне Нового года по традиции отмечают знаменательные события прошедшего периода. Мы не стали составлять рейтинги и проводить опросы знатоков на предмет выявления лучших спортсменов и команд Одесщины. Ибо ответы очевидны. ...

Растет смена

В Одессе завершился чемпионат Украины по боксу среди юниоров, посвященный памяти мастера спорта СССР Романа Песина. ...

До встречи в марте?

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил о договоренности относительно реванша чемпиона мира по втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) и Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО). ...

1000 танцоров

Около 1000 танцоров приняли участие в чемпионате Украины по спортивным бальным танцам, который прошел в Одессе. ...

Мяч в игре
Бабич остается, Филимонов думает

Генеральный директор "Черноморца" Сергей Керницкий опроверг растиражированные в прессе сведения о возможном прекращении сотрудничества клуба с его главным тренером Александром Бабичем. ...

На промежуточном финише

В первой части чемпионата Украины 2016-2017 гг. в основном составе "Черноморца" выступали 23 футболиста: ...

Виновата дорога?

Действующий чемпион Украины по баскетболу среди женских команд - одесский клуб "Интерхим-СДЮСШОР им. Б. Литвака" вновь уступил в Киеве одному из столичных клубов. ...

Было интересно

Волейболистки "Химика" и мужская команда "Химик-ОПЗ" сыграли вничью во втором товарищеском матче, который прошел в южненском ФСК "Олимп". ...

Программу года завершили

Не справившись с высоким темпом игры "Кремня", одесситы потерпели поражение.--> ...

Культура
Выставка к юбилею переправы

Городская художественная галерея представила в залах Воронцовского дворца выставку работ, посвященную 20-летию со дня создания паромной переправы между берегами Украины и Грузии. ...

Евгений Голубовский: "Миф о городе - наш "рабочий инструмент"

В конце года в нашем городе стало больше одним кавалером Почетного знака отличия Одесского городского головы имени Г. Г. Маразли. Им стал вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский, которому 5 декабря исполнилось 80 лет. ...

Судьба и в эскорте найдет...

Вы бы взяли себе невесту напрокат? Не спешите с ответом. Лучше сходите на спектакль, который поставила знаменитая российская актриса и режиссер Татьяна Догилева. "Невеста напрокат" - уже четвертая успешная антрепризная постановка, буквально на днях показанная одесской публике на сцене украинского театра. ...

Детская страничка
Одеська читанка

Дорогие друзья! В Одессе вышел сборник произведений детских писателей "Одеська читанка". И мы решили познакомить читателей с поэтическими произведениями одесситов. ...

16-я полоса
Самое длинное понятие

"Словом года" в Австрии признано понятие, состоящее из 51 буквы. ...

Роз не миллион, но тоже много

В весенний и осенний посадочные периоды "Горзелентрест" высадил в городе 13315 кустов роз, 1792 дерева и 643 куста. ...

Самый новогодний анекдот

Вовочка пишет письмо Деду Морозу: "Дорогой Дедушка Мороз, у меня есть фото, где ты в бане с тремя Снегурочками. Список своих желаний вышлю следующим письмом!" ...

Шахматное "послевкусие"

Матч на первенство мира по шахматам между М. Карлсеном и С. Карякиным вдохновил нашего постоянного автора Романа ВИННИКА на новые шутки. ...

Дела давно минувших дней

Исходя из общего количества войск всего мира в 21000000 человек, можно вывести ряд интересных цифр. ...

Праздник для каждого!

Юные дарования ДМШ № 3 г. Одессы под руководством замечательного педагога Елены Викторовны Паерелевой приехали с благотворительным концертом "С Новым 2017 годом!" в Одесский специализированный санаторий "Салют". ...

Национальный конкурс сочинений эпистолярного жанра

Укрпочта приглашает школьников от 10 до 15 лет принять участие в национальном этапе 46-го международного конкурса эпистолярного жанра для молодежи "Представьте, что вы - советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему вы бы помогли ему решить в первую очередь и что вы предложили бы для ее решения?". Конкурс проводит Всемирный почтовый союз, специализированное учреждение ООН. ...

Архив одесских новостей с 1996 года

2016: декабрь 29 23 16 9 2 | ноябрь 25 18 11 4 | октябрь 28 21 13 7 | сентябрь 30 23 16 9 2 | август 26 19 12 5 | июль 29 22 15 8 1 | июнь 24 17 10 3 | май 27 20 13 | апрель 29 22 15 8 1 | март 25 18 11 4 | февраль 26 19 12 5 | январь 29 22 15 |
2015: декабрь 25 18 11 4 | ноябрь 27 20 13 6 | октябрь 30 23 16 9 2 | сентябрь 25 18 11 4 | август 28 21 14 7 | июль 31 24 17 10 3 | июнь 26 19 12 5 | май 29 22 15 | апрель 30 24 17 10 3 | март 27 20 13 6 | февраль 27 20 13 6 | январь 30 23 16 |
2014: декабрь 26 19 12 5 | ноябрь 28 21 14 7 | октябрь 31 24 17 10 3 | сентябрь 26 19 12 5 | август 29 22 15 8 1 | июль 25 18 11 4 | июнь 27 20 13 6 | май 30 23 16 15 8 | апрель 25 18 11 4 | март 28 21 14 7 | февраль 28 21 14 7 | январь 31 24 17 |
2013: декабрь 27 20 13 6 | ноябрь 29 22 15 8 1 | октябрь 25 18 11 4 | сентябрь 27 20 13 6 | август 30 23 16 9 2 | июль 26 19 12 5 | июнь 27 21 14 7 | май 31 24 17 | апрель 26 19 12 5 | март 29 22 15 7 1 | февраль 22 15 8 1 | январь 25 18 11 |
2012: декабрь 28 21 14 7 | ноябрь 30 23 16 9 2 | октябрь 26 19 12 5 | сентябрь 28 21 14 7 | август 31 23 17 10 3 | июль 27 20 13 6 | июнь 22 15 8 1 | май 25 18 11 | апрель 27 20 13 6 | март 30 23 16 8 2 | февраль 24 17 10 3 | январь 27 20 13 |
2011: декабрь 29 23 16 9 2 | ноябрь 25 18 11 4 | октябрь 28 21 14 7 | сентябрь 30 23 16 9 2 | август 26 19 12 5 | июль 29 22 15 8 1 | июнь 24 17 10 3 | май 27 20 13 | апрель 29 22 15 8 1 | март 25 18 11 4 | февраль 25 18 11 4 | январь 28 21 14 |
2010: декабрь 30 24 17 10 3 | ноябрь 26 19 12 5 | октябрь 29 22 15 8 1 | сентябрь 24 17 10 3 | август 27 20 13 6 | июль 30 23 16 9 2 | июнь 25 18 11 4 | май 28 21 14 7 | апрель 30 23 16 9 2 | март 26 19 12 5 | февраль 26 19 12 5 | январь 29 22 15 |
2009: декабрь 31 25 18 11 4 | ноябрь 27 20 13 6 | октябрь 30 23 16 9 2 | сентябрь 25 18 11 4 | август 28 21 14 7 | июль 31 24 17 10 3 | июнь 26 19 12 5 | май 29 22 15 8 | апрель 30 24 17 10 3 | март 27 20 13 6 | февраль 27 20 13 6 | январь 30 23 16 |
2008: декабрь 26 19 12 5 | ноябрь 28 21 14 7 | октябрь 31 24 17 10 3 | сентябрь 26 19 12 5 | август 29 22 15 8 1 | июль 25 18 11 4 | июнь 27 20 13 6 | май 30 23 16 8 | апрель 25 18 11 4 | март 28 21 14 7 | февраль 29 22 15 8 1 | январь 25 18 |
2007: декабрь 28 21 14 7 | ноябрь 30 23 16 9 2 | октябрь 26 19 12 5 | сентябрь 28 21 14 7 | август 31 23 17 10 3 | июль 27 20 13 6 | июнь 22 15 8 1 | май 25 18 11 4 | апрель 27 20 13 6 | март 30 23 16 2 | февраль 23 16 9 2 | январь 26 19 12 |
2006: декабрь 28 22 15 8 1 | ноябрь 24 17 10 3 | октябрь 27 20 13 6 | сентябрь 29 22 15 8 1 | август 25 18 11 4 | июль 28 21 14 7 | июнь 30 23 16 9 2 | май 26 19 12 4 | апрель 28 21 14 7 | март 31 24 17 10 3 | февраль 24 16 10 3 | январь 27 20 13 |
2005: декабрь 29 23 16 9 2 | ноябрь 25 18 11 4 | октябрь 28 21 14 7 | сентябрь 30 23 16 9 1 | август 26 19 12 5 | июль 29 22 15 8 1 | июнь 24 17 10 3 | май 27 20 13 6 | апрель 29 22 15 8 1 | март 25 18 11 4 | февраль 25 18 11 4 | январь 28 21 14 |
2004: декабрь 31 24 17 10 3 | ноябрь 26 19 12 5 | октябрь 29 22 15 8 1 | сентябрь 24 17 10 3 | август 27 20 13 6 | июль 30 23 16 9 2 | июнь 25 18 11 4 | май 28 21 14 7 | апрель 30 23 16 9 2 | март 26 19 12 5 | февраль 27 20 13 6 | январь 30 23 16 9 |
2003: декабрь 26 19 12 5 | ноябрь 28 21 14 7 | октябрь 31 24 17 10 3 | сентябрь 26 19 12 5 | август 29 22 15 8 1 | июль 25 18 11 4 | июнь 27 20 13 6 | май 30 23 16 8 | апрель 25 18 11 4 | март 28 21 14 7 | февраль 28 21 14 7 | январь 31 24 17 10 |
2002: декабрь 27 20 13 6 | ноябрь 29 22 15 8 1 | октябрь 25 18 11 4 | сентябрь 27 20 13 6 | август 30 23 16 9 2 | июль 26 19 12 4 | июнь 27 21 14 7 | май 31 24 17 11 | апрель 26 19 12 5 | март 29 22 15 7 1 | февраль 22 15 8 1 | январь 25 18 11 4 |
2001: декабрь 29 22 15 8 1 | ноябрь 23 16 9 2 | октябрь 26 19 12 5 | сентябрь 28 21 14 7 | август 31 23 17 10 3 | июль 27 20 13 6 | июнь 29 22 15 8 1 | май 25 18 11 4 | апрель 27 20 13 6 | март 30 23 16 9 2 2 | февраль 23 16 9 | 2 январь 26 19 12 | 5 
2000: декабрь 29 22 15 8 1 | ноябрь 24 17 10 3 | октябрь 27 20 13 5 | сентябрь 29 22 15 8 1 | август 25 18 11 4 | июль 28 21 14 7 | июhь 30 23 16 9 2 | май 26 19 12 5 | апрель 28 21 14 7 | март 31 24 17 10 3 | февраль 25 18 11 4 | январь 28 21 14 1 |
1999: декабрь 24 17 10 3 | ноябрь 26 19 12 5 | октябрь 29 22 15 8 1 | сентябрь 24 17 10 3 | август 27 20 13 6 | июль 30 23 16 9 2 | июнь 25 18 11 4 | май 28 21 14 7 | апрель 30 23 16 9 2 | март 26 19 12 5 | февраль 26 19 12 5 | январь 29 22 15 8 1 |
1998: декабрь 25 18 11 4 | ноябрь 27 20 13 6 | октябрь 30 23 16 9 2 | сентябрь 25 18 11 4 | август 28 21 14 7 | июль 31 24 17 10 3 | июнь 26 19 12 5 | май 29 22 15 8 1 | апрель 24 17 10 3 | март 27 20 13 6 | февраль 27 20 13 6 | январь 30 23 16 9 2 |
1997: декабрь 26 19 12 5 | ноябрь 28 21 14 7 | октябрь 31 24 17 10 3 | сентябрь 26 19 12 5 | август 29 22 15 8 1 | июль 25 18 11 4 |
1996: декабрь 27 20 13 6 | ноябрь 29 22 |
 

РЕДАКТОР — Аркадий Рыбак

Технический редактор электронной версии — Михаил Кордонский

Программист — Юрий Семенов

Верстальщик и редактор электронной версии — Татьяна Поляновская

Учредитель: — Рыбак А.М.

Адрес редакции: — 65072, г. Одесса, пл. Б. Деревянко, 1, 7-й этаж.

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Одесская газета "Порто-Франко" в Интернете: porto-fr.odessa.ua

Адреса электронной почты:

Редакция газеты: porto-franco@mail.ru

Электронная версия газеты, вопросы по сайту: porto.franko.odessa@gmail.com

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Авторы опубликованых материалов несут ответственность за точность приведенных сведений и фактов, а также за то, что в материалах не содержится данных, закрытых для публикации.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией нашей газеты.

Газета "Порто-Франко" с декабря 2016 года по май 2017 года принимает участие в проекте "Продвижение реформ в регионы" при содействии Европейского Союза (http://ec.europa.eu/europeaid), который реализуется Институтом экономических исследований и политических консультаций и "Европейской правдой". Отдельные мнения, высказанные в статьях, подготовленных в рамках проекта, являются личной позицией авторов газеты и никоим образом не отражают точку зрения Европейского Союза.

Полиграфический вариант газеты печатается в издательстве "Черноморье".

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации ОД N 1810-681Р от 28 марта 2016 г.

Подписной индекс 40722
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