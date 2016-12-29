Номер 50 (1344)

29.12.2016

НОВОСТИ

В области новый руководитель

Новым главой Одесской облгосадминистрации в результате конкурсного отбора стал 41-летний Максим Степанов. ...



Январские пенсии - в декабре

Пенсионный фонд выдал разъяснение о выдачи пенсий в январе 2017 года. С учетом праздничных и выходных дней правительство приняло решение о частичной выплате январских пенсий в декабре с. г. ...



117-й - восемьдесят!

Одесская специализированная школа № 117 отметила 80 лет со дня основания. ...



Дотации неработающим пенсионерам

На сессии городского совета было принято решение о выделении в январе - марте ежемесячной дотации на отопление в размере 400 гривен неработающим пенсионерам, чья пенсия не превышает 1700,0 гривен. Таких в Одессе 85 тысяч. ...



Миллионный пассажир аэропорта

В Международном аэропорту Одесса приветствовали миллионного пассажира, обслуженного в 2016 году. ...



Две награды - "под елочку"

В Министерстве региональный политики состоялась церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса журналистских работ "Реформирование местного самоуправления и территориальной организации власти". ...



Двадцать лет с театром и детьми

Детской театральной школе Одессы исполнилось 20 лет. ...



Художники - инвалидам

В клубе "ШАНС" при Благотворительном фонде "Молодой инвалид" (пер. Маяковского, 7) проходит благотворительная экспозиция-аукцион творческих работ молодых одесских художников. ...



Одесситы - для детей Краматорска

Сотрудники Одесского государственного университета внутренних дел (ОГУВД) посетили воспитанников детских домов в Краматорске Донецкой области. Маленьких жильцов Дома ребенка "Антошка" и детского дома "Гаек" посетили первый проректор университета полковник полиции Сергей Албул и проректор Александр Николаев, которые привезли детям праздничные подарки. ...



Юбилей сказочника

Для детского драматурга Михаила Крупника сказка началась с театра. Артист Семен Крупник приводил сына в театр практически с пеленок. ...





Праздник

Итоги года от Яндекса

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие события, люди, вещи и какая музыка вызывали в уходящем, 2016-м, повышенный интерес одесситов. ...





Право

Адвокаты прошлого поколения

В нашей газете уже сообщалось о выходе книги "Знаки судьбы", автор которой Иосиф Бронз, один из известнейших отечественных адвокатов, заслуженный юрист Украины. ...





Обратная связь

Чернобыль тридцать лет спустя

Наш автор Анастасия Власопуло побывала в Чернобыле и делится своими впечатлениями. ...



Опорные школы: что, как, когда

После того, как 2 декабря в нашей газете была опубликована статья под таким названием, к нам обратилась группа читателей с просьбой помочь им разъяснить ряд положений, связанных с созданием и функционированием т. н. опорных школ. Публикуемые ниже разъяснения получены в Министерстве образования и науки Украины. ...



Условие успеха - уверенность в себе

"Прочла в вашей газете статью "И в бизнесе есть место творчеству", где вы рассказываете об Инге Газелян, которая стала лауреатом конкурса "Предпринимательский талант Украины". ...





Вокруг Света

Родина Йоулупукки

Говорят, под Новый год происходят чудеса и сбываются заветные желания. Взрослые, конечно, слабо верят в такое развитие событий. Но детворе свойственно тянуться к чуду и сказочным персонажам. ...





Спрашивайте - отвечаем

Вопрос - ответ

"Облагаются ли налогом подарки детям к Новому году?" ...





Спорт

"Королевский удар"

Титулованная одесская шашистка Виктория Мотричко завоевала свое четвертое подряд золото чемпионата Украины по международным шашкам с классическим контролем времени. ...



Фестиваль детского баскетбола

Уже традиционно в канун новогодних праздников в одесской СДЮСШОР имени Бориса Литвака проходит фестиваль детского баскетбола. ...



Герои есть всегда

Накануне Нового года по традиции отмечают знаменательные события прошедшего периода. Мы не стали составлять рейтинги и проводить опросы знатоков на предмет выявления лучших спортсменов и команд Одесщины. Ибо ответы очевидны. ...



Растет смена

В Одессе завершился чемпионат Украины по боксу среди юниоров, посвященный памяти мастера спорта СССР Романа Песина. ...



До встречи в марте?

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил о договоренности относительно реванша чемпиона мира по втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) и Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО). ...



1000 танцоров

Около 1000 танцоров приняли участие в чемпионате Украины по спортивным бальным танцам, который прошел в Одессе. ...





Мяч в игре

Бабич остается, Филимонов думает

Генеральный директор "Черноморца" Сергей Керницкий опроверг растиражированные в прессе сведения о возможном прекращении сотрудничества клуба с его главным тренером Александром Бабичем. ...



На промежуточном финише

В первой части чемпионата Украины 2016-2017 гг. в основном составе "Черноморца" выступали 23 футболиста: ...



Виновата дорога?

Действующий чемпион Украины по баскетболу среди женских команд - одесский клуб "Интерхим-СДЮСШОР им. Б. Литвака" вновь уступил в Киеве одному из столичных клубов. ...



Было интересно

Волейболистки "Химика" и мужская команда "Химик-ОПЗ" сыграли вничью во втором товарищеском матче, который прошел в южненском ФСК "Олимп". ...



Программу года завершили

Не справившись с высоким темпом игры "Кремня", одесситы потерпели поражение.--> ...





Культура

Выставка к юбилею переправы

Городская художественная галерея представила в залах Воронцовского дворца выставку работ, посвященную 20-летию со дня создания паромной переправы между берегами Украины и Грузии. ...



Евгений Голубовский: "Миф о городе - наш "рабочий инструмент"

В конце года в нашем городе стало больше одним кавалером Почетного знака отличия Одесского городского головы имени Г. Г. Маразли. Им стал вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский, которому 5 декабря исполнилось 80 лет. ...



Судьба и в эскорте найдет...

Вы бы взяли себе невесту напрокат? Не спешите с ответом. Лучше сходите на спектакль, который поставила знаменитая российская актриса и режиссер Татьяна Догилева. "Невеста напрокат" - уже четвертая успешная антрепризная постановка, буквально на днях показанная одесской публике на сцене украинского театра. ...





Детская страничка

Одеська читанка

Дорогие друзья! В Одессе вышел сборник произведений детских писателей "Одеська читанка". И мы решили познакомить читателей с поэтическими произведениями одесситов. ...





16-я полоса

Самое длинное понятие

"Словом года" в Австрии признано понятие, состоящее из 51 буквы. ...



Роз не миллион, но тоже много

В весенний и осенний посадочные периоды "Горзелентрест" высадил в городе 13315 кустов роз, 1792 дерева и 643 куста. ...



Самый новогодний анекдот

Вовочка пишет письмо Деду Морозу: "Дорогой Дедушка Мороз, у меня есть фото, где ты в бане с тремя Снегурочками. Список своих желаний вышлю следующим письмом!" ...



Шахматное "послевкусие"

Матч на первенство мира по шахматам между М. Карлсеном и С. Карякиным вдохновил нашего постоянного автора Романа ВИННИКА на новые шутки. ...



Дела давно минувших дней

Исходя из общего количества войск всего мира в 21000000 человек, можно вывести ряд интересных цифр. ...



Праздник для каждого!

Юные дарования ДМШ № 3 г. Одессы под руководством замечательного педагога Елены Викторовны Паерелевой приехали с благотворительным концертом "С Новым 2017 годом!" в Одесский специализированный санаторий "Салют". ...



Национальный конкурс сочинений эпистолярного жанра

Укрпочта приглашает школьников от 10 до 15 лет принять участие в национальном этапе 46-го международного конкурса эпистолярного жанра для молодежи "Представьте, что вы - советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему вы бы помогли ему решить в первую очередь и что вы предложили бы для ее решения?". Конкурс проводит Всемирный почтовый союз, специализированное учреждение ООН. ...



