Номер 50 (1344)
29.12.2016
НОВОСТИВ области новый руководитель
Новым главой Одесской облгосадминистрации в результате конкурсного отбора стал 41-летний Максим Степанов.
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Январские пенсии - в декабре
Пенсионный фонд выдал разъяснение о выдачи пенсий в январе 2017 года. С учетом праздничных и выходных дней правительство приняло решение о частичной выплате январских пенсий в декабре с. г.
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117-й - восемьдесят!
Одесская специализированная школа № 117 отметила 80 лет со дня основания.
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Дотации неработающим пенсионерам
На сессии городского совета было принято решение о выделении в январе - марте ежемесячной дотации на отопление в размере 400 гривен неработающим пенсионерам, чья пенсия не превышает 1700,0 гривен. Таких в Одессе 85 тысяч.
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Миллионный пассажир аэропорта
В Международном аэропорту Одесса приветствовали миллионного пассажира, обслуженного в 2016 году.
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Две награды - "под елочку"
В Министерстве региональный политики состоялась церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса журналистских работ "Реформирование местного самоуправления и территориальной организации власти".
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Двадцать лет с театром и детьми
Детской театральной школе Одессы исполнилось 20 лет.
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Художники - инвалидам
В клубе "ШАНС" при Благотворительном фонде "Молодой инвалид" (пер. Маяковского, 7) проходит благотворительная экспозиция-аукцион творческих работ молодых одесских художников.
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Одесситы - для детей Краматорска
Сотрудники Одесского государственного университета внутренних дел (ОГУВД) посетили воспитанников детских домов в Краматорске Донецкой области. Маленьких жильцов Дома ребенка "Антошка" и детского дома "Гаек" посетили первый проректор университета полковник полиции Сергей Албул и проректор Александр Николаев, которые привезли детям праздничные подарки.
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Юбилей сказочника
Для детского драматурга Михаила Крупника сказка началась с театра. Артист Семен Крупник приводил сына в театр практически с пеленок.
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ПраздникИтоги года от Яндекса
Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие события, люди, вещи и какая музыка вызывали в уходящем, 2016-м, повышенный интерес одесситов.
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ПравоАдвокаты прошлого поколения
В нашей газете уже сообщалось о выходе книги "Знаки судьбы", автор которой Иосиф Бронз, один из известнейших отечественных адвокатов, заслуженный юрист Украины.
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Обратная связьЧернобыль тридцать лет спустя
Наш автор Анастасия Власопуло побывала в Чернобыле и делится своими впечатлениями.
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Опорные школы: что, как, когда
После того, как 2 декабря в нашей газете была опубликована статья под таким названием, к нам обратилась группа читателей с просьбой помочь им разъяснить ряд положений, связанных с созданием и функционированием т. н. опорных школ. Публикуемые ниже разъяснения получены в Министерстве образования и науки Украины.
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Условие успеха - уверенность в себе
"Прочла в вашей газете статью "И в бизнесе есть место творчеству", где вы рассказываете об Инге Газелян, которая стала лауреатом конкурса "Предпринимательский талант Украины".
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Вокруг СветаРодина Йоулупукки
Говорят, под Новый год происходят чудеса и сбываются заветные желания. Взрослые, конечно, слабо верят в такое развитие событий. Но детворе свойственно тянуться к чуду и сказочным персонажам.
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Спрашивайте - отвечаемВопрос - ответ
"Облагаются ли налогом подарки детям к Новому году?"
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Спорт"Королевский удар"
Титулованная одесская шашистка Виктория Мотричко завоевала свое четвертое подряд золото чемпионата Украины по международным шашкам с классическим контролем времени.
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Фестиваль детского баскетбола
Уже традиционно в канун новогодних праздников в одесской СДЮСШОР имени Бориса Литвака проходит фестиваль детского баскетбола.
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Герои есть всегда
Накануне Нового года по традиции отмечают знаменательные события прошедшего периода. Мы не стали составлять рейтинги и проводить опросы знатоков на предмет выявления лучших спортсменов и команд Одесщины. Ибо ответы очевидны.
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Растет смена
В Одессе завершился чемпионат Украины по боксу среди юниоров, посвященный памяти мастера спорта СССР Романа Песина.
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До встречи в марте?
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил о договоренности относительно реванша чемпиона мира по втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (7-1, 5 КО) и Орландо Салидо (43-13-4, 30 КО).
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1000 танцоров
Около 1000 танцоров приняли участие в чемпионате Украины по спортивным бальным танцам, который прошел в Одессе.
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Мяч в игреБабич остается, Филимонов думает
Генеральный директор "Черноморца" Сергей Керницкий опроверг растиражированные в прессе сведения о возможном прекращении сотрудничества клуба с его главным тренером Александром Бабичем.
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На промежуточном финише
В первой части чемпионата Украины 2016-2017 гг. в основном составе "Черноморца" выступали 23 футболиста:
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Виновата дорога?
Действующий чемпион Украины по баскетболу среди женских команд - одесский клуб "Интерхим-СДЮСШОР им. Б. Литвака" вновь уступил в Киеве одному из столичных клубов.
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Было интересно
Волейболистки "Химика" и мужская команда "Химик-ОПЗ" сыграли вничью во втором товарищеском матче, который прошел в южненском ФСК "Олимп".
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Программу года завершили
Не справившись с высоким темпом игры "Кремня", одесситы потерпели поражение.-->
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КультураВыставка к юбилею переправы
Городская художественная галерея представила в залах Воронцовского дворца выставку работ, посвященную 20-летию со дня создания паромной переправы между берегами Украины и Грузии.
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Евгений Голубовский: "Миф о городе - наш "рабочий инструмент"
В конце года в нашем городе стало больше одним кавалером Почетного знака отличия Одесского городского головы имени Г. Г. Маразли. Им стал вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский, которому 5 декабря исполнилось 80 лет.
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Судьба и в эскорте найдет...
Вы бы взяли себе невесту напрокат? Не спешите с ответом. Лучше сходите на спектакль, который поставила знаменитая российская актриса и режиссер Татьяна Догилева. "Невеста напрокат" - уже четвертая успешная антрепризная постановка, буквально на днях показанная одесской публике на сцене украинского театра.
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Детская страничкаОдеська читанка
Дорогие друзья! В Одессе вышел сборник произведений детских писателей "Одеська читанка". И мы решили познакомить читателей с поэтическими произведениями одесситов.
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16-я полосаСамое длинное понятие
"Словом года" в Австрии признано понятие, состоящее из 51 буквы.
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Роз не миллион, но тоже много
В весенний и осенний посадочные периоды "Горзелентрест" высадил в городе 13315 кустов роз, 1792 дерева и 643 куста.
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Самый новогодний анекдот
Вовочка пишет письмо Деду Морозу: "Дорогой Дедушка Мороз, у меня есть фото, где ты в бане с тремя Снегурочками. Список своих желаний вышлю следующим письмом!"
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Шахматное "послевкусие"
Матч на первенство мира по шахматам между М. Карлсеном и С. Карякиным вдохновил нашего постоянного автора Романа ВИННИКА на новые шутки.
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Дела давно минувших дней
Исходя из общего количества войск всего мира в 21000000 человек, можно вывести ряд интересных цифр.
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Праздник для каждого!
Юные дарования ДМШ № 3 г. Одессы под руководством замечательного педагога Елены Викторовны Паерелевой приехали с благотворительным концертом "С Новым 2017 годом!" в Одесский специализированный санаторий "Салют".
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Национальный конкурс сочинений эпистолярного жанра
Укрпочта приглашает школьников от 10 до 15 лет принять участие в национальном этапе 46-го международного конкурса эпистолярного жанра для молодежи "Представьте, что вы - советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему вы бы помогли ему решить в первую очередь и что вы предложили бы для ее решения?". Конкурс проводит Всемирный почтовый союз, специализированное учреждение ООН.
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